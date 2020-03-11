Жестокое убийство двух мужчин в Ленобласти раскрыли спустя 20 лет

11 Март 2020 2020-03-11T10:47:54+03:00

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Полиция Ленинградской области спустя 20 лет раскрыла преступление, совершенное в деревне Кикерино, Волосовского района. Тогда погибли двое мужчин-родственники. Тела убитых очень сильно обгорели во время пожара, который устроил преступник, поэтому долгое время правоохранители не могли вычислить подозреваемого. Во вторник, 10 марта, следователи возбудили уголовное дело.

- 29 октября 1999 года после пожара в частном доме номер 13 по Михайловской улице в деревне Кикерино, в сильно обгоревшем состоянии были обнаружены трупы 29-ти и 53-летнего мужчин-родственников. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Долгие годы полиция не интересовалась этим делом, пока 6 июля 2019 года 43-летний бомж, находясь в Зеленохолмской туберкулезной больнице, не признался следователю в том, что это преступление его рук дело. Он рассказал, что с 1 по 31 августа 1999 года проник в указанный дом, украл оттуда ценные вещи, после чего вошел в хозяйственную пристройку. Там он зарезал ножницами мужчин, и чтобы сокрыть преступление, поджег дом и пристройку.

Уголовное дело полиция возбудила, однако судить уже некого. 5 декабря 2019 года мужчина умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU