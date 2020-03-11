2020-03-11T10:47:54+03:00
Происшествия

Жестокое убийство двух мужчин в Ленобласти раскрыли спустя 20 лет

Убийца поджог дом, где произошло преступление, поэтому трупы сильно обгорели
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция Ленобласти раскрыла жестокое преступление спустя 20 летПолиция Ленобласти раскрыла жестокое преступление спустя 20 летФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Ленинградской области спустя 20 лет раскрыла преступление, совершенное в деревне Кикерино, Волосовского района. Тогда погибли двое мужчин-родственники. Тела убитых очень сильно обгорели во время пожара, который устроил преступник, поэтому долгое время правоохранители не могли вычислить подозреваемого. Во вторник, 10 марта, следователи возбудили уголовное дело.

- 29 октября 1999 года после пожара в частном доме номер 13 по Михайловской улице в деревне Кикерино, в сильно обгоревшем состоянии были обнаружены трупы 29-ти и 53-летнего мужчин-родственников. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Долгие годы полиция не интересовалась этим делом, пока 6 июля 2019 года 43-летний бомж, находясь в Зеленохолмской туберкулезной больнице, не признался следователю в том, что это преступление его рук дело. Он рассказал, что с 1 по 31 августа 1999 года проник в указанный дом, украл оттуда ценные вещи, после чего вошел в хозяйственную пристройку. Там он зарезал ножницами мужчин, и чтобы сокрыть преступление, поджег дом и пристройку.

Уголовное дело полиция возбудила, однако судить уже некого. 5 декабря 2019 года мужчина умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург
Петербурженка пожаловалась на таксиста, избившего ее с подругой
Съемки фильма «Изгои» на пол марта ограничат движение в Петербурге
Жители Киришского района остались без дорог
В Тайцах отреставрируют Часовые ворота и аллею усадьбы Демидовых
Восемь ножевых и коленом в лоб: Петербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяца
Вымогателей с автоматом и муляжами гранат задержали бойцы СОБРа
Фотограф снял процесс размножения редких краснокнижных грибов-шаров Ленобласти
Бомж из Петербурга грозился заминировать всю страну
В Шушарах спилили 500 килограммов рельсов
В Петербурге сожгут 1400 хризантем, эустом и гвоздик
Жестокое убийство двух мужчин в Ленобласти раскрыли спустя 20 лет
Из-за падения спроса на рейсах Хельсинки-Петербург большие самолеты заменят на маленькие
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД