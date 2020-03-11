2020-03-11T10:58:38+03:00
Общество

В Петербурге сожгут 1400 хризантем, эустом и гвоздик

Все цветы оказались заражены вредителем - калифорнийским трипсом
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге сожгут 1400 зараженных цветов. Фото: Россельхознадзор СПбВ Петербурге сожгут 1400 зараженных цветов. Фото: Россельхознадзор СПб
Изменить размер текста:

В огонь отправятся 1400 цветов, прибывших в Санкт-Петербург из Латвии. Инспектора Россельхознадзора проверили всю партию растений и нашли в ней опасного вредителя - калифорнийского трипса. С такой заразой пускать цветы в продажу было нельзя.

- В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партиях импортных срезанных цветов были выявлены живые насекомые, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Экспертиза, проведенная в Ленинградская межобластной ветеринарной лаборатории подтвердила, что трипс действительно есть и ползающие по цветам жучки-паучки инспекторам не померещились.

Учитывая, что товар, зараженный опасным вредителем, подпадает под карантинные правила, всю партию из 1400 хризантем, эустом и гвоздик, произведенных в Колумбии и Голландии, было решено уничтожить.

Все цветы отправят в огонь. 8 марта закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург
Петербурженка пожаловалась на таксиста, избившего ее с подругой
Съемки фильма «Изгои» на пол марта ограничат движение в Петербурге
Жители Киришского района остались без дорог
В Тайцах отреставрируют Часовые ворота и аллею усадьбы Демидовых
Восемь ножевых и коленом в лоб: Петербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяца
Вымогателей с автоматом и муляжами гранат задержали бойцы СОБРа
Фотограф снял процесс размножения редких краснокнижных грибов-шаров Ленобласти
Бомж из Петербурга грозился заминировать всю страну
В Шушарах спилили 500 килограммов рельсов
В Петербурге сожгут 1400 хризантем, эустом и гвоздик
Жестокое убийство двух мужчин в Ленобласти раскрыли спустя 20 лет
Из-за падения спроса на рейсах Хельсинки-Петербург большие самолеты заменят на маленькие
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД