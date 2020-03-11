В Петербурге сожгут 1400 хризантем, эустом и гвоздик

11 Март 2020 2020-03-11T10:58:38+03:00

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В огонь отправятся 1400 цветов, прибывших в Санкт-Петербург из Латвии. Инспектора Россельхознадзора проверили всю партию растений и нашли в ней опасного вредителя - калифорнийского трипса. С такой заразой пускать цветы в продажу было нельзя.

- В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партиях импортных срезанных цветов были выявлены живые насекомые, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Экспертиза, проведенная в Ленинградская межобластной ветеринарной лаборатории подтвердила, что трипс действительно есть и ползающие по цветам жучки-паучки инспекторам не померещились.

Учитывая, что товар, зараженный опасным вредителем, подпадает под карантинные правила, всю партию из 1400 хризантем, эустом и гвоздик, произведенных в Колумбии и Голландии, было решено уничтожить.

Все цветы отправят в огонь. 8 марта закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU