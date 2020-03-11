2020-03-11T11:15:02+03:00
Происшествия

В Шушарах спилили 500 килограммов рельсов

Троих злоумышленников поймали с поличным полицейские
Петр КИБЕР
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С железнодорожной станции Шушары украли полтонны рельсов. Фото: УМВД на транспорте по Северо-Западу РФ.С железнодорожной станции Шушары украли полтонны рельсов. Фото: УМВД на транспорте по Северо-Западу РФ.
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Больше полутонны рельсов и других металлических деталей железнодорожного полотна украли трое злоумышленников в районе Шушар. Все лежащее «без присмотра» добро трое злоумышленников погрузили в машину и пытались отвезти в цветмет. Там их и повязали полицейские.

- Установлено, что задержанные являются сотрудниками компании по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры. Воспользовавшись служебным положением, они осуществили кражу металлический изделий с территории железнодорожной станции Шушары, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

При этом один из задержанных уже попадался стражам порядка на воровстве с железной дороги. В пункт приема металлов трое сообщников привезли 528 килограммов рельсов. Однако получить деньги не успели - помешала полиция. Теперь всем троим грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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