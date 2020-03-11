Бомж из Петербурга грозился заминировать всю страну
Полиция Петербурга разыскивает бомжа, который грозился заминировать всю Россию. В 20:21 часов во вторник, 10 марта, на экстренный номер 112 поступил звонок от мужчины, который заявил, что «заминирует всю страну, в том числе 30 вокзалов в российских городах». Правоохранители незамедлительно начали проверку.
- Номер с которого звонил «минер» зарегистрирован на 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который уже неоднократно обращался с подобными заявлениями, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Полиция незамедлительно проверила 12 автовокзалов во Фрунзенском районе и в Ленинградской области во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сосновоборском, Тихвинском, Тосненском и Бокситогорском районах. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.
На данный момент на «шутника» составлена ориентировка и направлена в территориальные МВД по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU