Бомж из Петербурга грозился заминировать всю страну

11 Март 2020 2020-03-11T11:29:24+03:00

В Петербурге разыскивают бомжа, который грозился заминировать всю страну Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Минер» уже не первый раз звонит в экстренные службы с подобными «шутками»

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Полиция Петербурга разыскивает бомжа, который грозился заминировать всю Россию. В 20:21 часов во вторник, 10 марта, на экстренный номер 112 поступил звонок от мужчины, который заявил, что «заминирует всю страну, в том числе 30 вокзалов в российских городах». Правоохранители незамедлительно начали проверку.

- Номер с которого звонил «минер» зарегистрирован на 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который уже неоднократно обращался с подобными заявлениями, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция незамедлительно проверила 12 автовокзалов во Фрунзенском районе и в Ленинградской области во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сосновоборском, Тихвинском, Тосненском и Бокситогорском районах. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

На данный момент на «шутника» составлена ориентировка и направлена в территориальные МВД по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU