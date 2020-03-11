2020-03-11T12:28:51+03:00
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Фотограф снял процесс размножения редких краснокнижных грибов-шаров Ленобласти

Целая поляна Sarcosoma globosum обнаружилась в Ломоносовском районе
Петр КИБЕР
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Вот так на просвет фонариком выглядит "молодильное яблочко". Фото: vk.com/kybishkinВот так на просвет фонариком выглядит "молодильное яблочко". Фото: vk.com/kybishkin
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Свидетелем уникального явления стал петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин. Он не только нашел в Ленобласти целую поляну редких краснокнижных шарообразных грибов, но и увидел, как они размножаются - разбрасывают споры. Все произошло аккурат на праздники - в Международный женский день.

- 8 Марта лес полон сюрпризов ! Мне посчастливилось лицезреть «молодильное яблочко» (Саркосома). Даже удалось заснять на фото спороношение! - пишет на страничке сообщества «Грибы и грибники в СПб» ВКонтакте сам натуралист.

В городе в тот день было всего +3 градуса и это очень холодно для процесса размножения грибов, ведь им нужна температура около +20...+25, однако яркое солнце и фонарик, которым фотограф подсвечивал «молодильные яблочки», нагрели гриб и спороношение началось.

Фотографу удалось заснять процесс размножения грибов. Фото: vk.com/kybishkin

Фотографу удалось заснять процесс размножения грибов. Фото: vk.com/kybishkin

Этот момент и удалось запечатлеть на фото. На снимке видно, как споры вылетают из гриба в разные стороны. В дальнейшем из них вырастут новые Саркосомы.

Удача улыбнулась фотографу-натуралисту прямо на 8 марта. Фото: vk.com/kybishkin

Удача улыбнулась фотографу-натуралисту прямо на 8 марта. Фото: vk.com/kybishkin

ИСТОЧНИК KP.RU

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