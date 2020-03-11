Вымогателей с автоматом и муляжами гранат задержали бойцы СОБРа

11 Март 2020 2020-03-11T12:18:34+03:00

Последней жертвой злоумышленников стал бизнесмен, которого заставили снять с карты 300 тысяч рублей

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Петербургские полицейские, при силовой поддержке СОБРа задержали группу вымогателей, которые третировали жителей города. Последним потерпевшим от их рук стал 42-летний мужчина, которого угрозами заставили снять с карты больше 300 тысяч рублей.

- В ночь на 25 декабря 2019 года в квартире на 2-й Комсомольской улице, открыто, под угрозой предмета похожего на пистолет и с применением физической силы, вымогали денежные средства у мужчины 1978 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

После того, как потерпевший перевел на счет злоумышленников деньги, его отпустили. Мужчина пошел в полицию, где по факту завели уголовное дело по статье «Разбой». А позднее в руки оперативников попались и сами вымогатели.

У трех молодых парней изъяли охолощенный автомат и 20 холостых патронов к нему, 2 муляжа гранат, 2 пневматических пистолета, кобура, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, маски, документы и фотографии с поддельными печатями правоохранительных органов и так далее.

Разбирательство по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU