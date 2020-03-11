2020-03-11T12:41:12+03:00
Происшествия

Восемь ножевых и коленом в лоб: Петербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяца

Женщины устроили драку с поножовщиной из-за открытой входной двери
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяцаПетербурженку, избившую мамочку с коляской в детском саду, осудили на 4 месяцаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге завершилось судом история с дракой двух мамочек в детском саду №45 Адмиралтейского районе, расположенного на улице Римского-Корсакова. Абсурдная ситуация произошла еще в феврале 2019 года, когда женщины жестко подрались из-за открытой входной двери. В итоге, 11 марта 2020 года, нападавшей вынесли приговор.

- Инцидент случился в коридоре детского сада. Подсудимой не понравилось то, что пострадавшая женщина держала приоткрытой входную дверь для того, чтобы проехать с коляской. И это стало причиной остервенелой драки между мамочками, - сообщила прокуратура Петербурга.

В итоге нападавшая женщина нанесла второй несколько ударов по различным частям тела, схватила за волосы, поцарапала губу, ударила коленом в область лба и нанесла не менее восьми ударов складным ножом по голове последней. В результате пострадавшая получила легкий вред здоровью.

Суд рассмотрел дело и признал нападавшую женщину виновной, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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