2020-03-11T12:54:50+03:00
Общество

В Тайцах отреставрируют Часовые ворота и аллею усадьбы Демидовых

Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой
Петр КИБЕР
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Власти Ленобласти отреставрируют аллею и входные ворота в усадьбу Демидовых в Тайцах. Фото: vk.com/id432917Власти Ленобласти отреставрируют аллею и входные ворота в усадьбу Демидовых в Тайцах. Фото: vk.com/id432917
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Старинная усадьба заводчиков и землевладельцев Демидовых, расположенная в поселке Тайцы, что под Петербургом, может получить новую жизнь. В начале 2020 года было объявлено, что правительство Ленобласти намерено привести комплекс зданий в порядок. А первыми на очереди станут ворота и аллея усадьбы.

- Часовые ворота (башня) и аллея усадьбы Демидовых в Тайцах. Готовится проект реставрации, - сообщил на своей страничке в соцсетях глава областного Комитета по культуре Владимир Цой.

Точных сроков начала работ пока никто не называет, однако даже просто движение в сторону реставрации - уже большой шаг.

Отметим, что в январе 2020 года усадьба Демидовых, наряду с Приоратским дворцом в Гатчине, вошли в специально учрежденное Парковое агентство, которое будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия, а также изучать исторические парки.

Для начала в усадьбе планируют расчистить дорожки, организовать места для прогулок и массовых мероприятий. Впоследствии должен быть восстановлен весь парковый комплекс, а потом и здания. Однако это требует больших затрат и долгого времени.

Справка «КП»:

Усадьба Демидовых в Тайцах построена в 1774-1778 по проекту архитектора Старова, создателя Таврического дворца. В советское время здесь располагался санаторий, а позднее главное здание было законсервировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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