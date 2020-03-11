Съемки фильма «Изгои» на пол марта ограничат движение в Петербурге

11 Март 2020 2020-03-11T13:33:09+03:00

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В Петербурге с середины марта будут проходить съемки художественного фильма «Изгои». В связи с этим с 17 по 27 марта в центре города будет ограничено движение автомобилей по Английской набережной. Также временно будет запрещена остановка транспорта.

- Так, с 6 часов утра 17 марта до 7 утра 27 марта будет закрыта крайняя левая полоса по Английской набережной в направлении от дома 64 к набережной Ново-Адмиралтейского канала, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, с 15 часов 13 марта до 15 часов 29 марта будет запрещена остановка для автомобилистов от дома 67 до 73 по Галерной улице. И с 8 часов 16 марта до 7 часов 27 марта также запрещена остановка по Английской набережной от дома 64 до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Съемки новой картины проводит кинокомпания «Глобус фильм», известная по таким работам, как «Профессионал» и Киану Ривзом, «Салют-7», «Война и мир», «Замерзшие души» и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU