Петербурженка пожаловалась на таксиста, избившего ее с подругой

11 Март 2020 2020-03-11T13:47:11+03:00

В социальной сети петербурженка пожаловалась на то, что ее избил таксист Фото: СОЦСЕТИ

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Петербуржцы в социальной сети обсуждают историю неудачной поездки в такси одной девушки. В среду, 11 марта, появился рассказ о некой Юлии, которую вместе с ее подругой избил таксист. Якобы, девушки просто попросили водителя проехать лишние 200 метров, за что тот набросился на них с кулаками.

- Это Юля из Петербурга и сегодня ночью она вместе с подругой заказала такси. Водитель во время поездки развернулся через двойную сплошную. Девушки сделали водителю замечание, после которого тот стал агрессировать в их сторону, - говорится в сообщении.

Из рассказа следует, что пассажирки сделали замечание водителю, который нарушил ПДДФото: СОЦСЕТИ

После этого, когда таксист привез пассажирок по месту назначения, девушки попросили проехать еще 200 метро. Но, как пишет рассказчик, после этого водитель вовсе вышел из себя и набросился на клиенток с кулаками.

- Написано заявление в полицию и службу поддержки такси.

Однако пользователи сети раскритиковали девушку, заявив, что надо пользоваться проверенными службами такси, а также заранее указывать необходимую точку назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU