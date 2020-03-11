Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения

11 Март 2020 2020-03-11T14:05:13+03:00

Подростки прыгали по автомобилю и оставили «художества» на нем и соседней стене [видео]

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В Петербурге малолетние вандалы попали на камеры видеонаблюдения. В ночь на среду, 11 марта, группа ребят гуляли по центру города и зашли во дворы дома 50 по Лиговскому проспекту, где располагаются различные клубы и гаражи. Увидев одиноко стоящую белую машину, подростки не придумали ничего лучше, чем разукрасить ее баллончиком с краской.

- Очень умные ребята, засветив свои лица полностью на камеры, оставили невообразимой красоты рисунки на капоте автомобиля, - рассказали в социальных сетях.

На кадрах видно, как компания примерно из шести человек, заходит во двор. Сначала ребята оглядываются, но потом, набираясь смелости, начинают залезать на машину, чтобы создать «шедевр» на кирпичной стене. Завершив «картину», они переключают внимание на белый капот автомобиля, оставив и на нем «талантливы» рисунок.

В соцсетях сообщили о том, что сейчас юных художников разыскивает 76 отдел полиции Центрального района.

Подростки изрисовали стену и машину во дворе Лиговского проспекта .

ИСТОЧНИК KP.RU