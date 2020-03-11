2020-03-11T14:05:13+03:00
Происшествия

Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения

Подростки прыгали по автомобилю и оставили «художества» на нем и соседней стене [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подростки изрисовали стену и машину во дворе Лиговского проспектаПодростки изрисовали стену и машину во дворе Лиговского проспектаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге малолетние вандалы попали на камеры видеонаблюдения. В ночь на среду, 11 марта, группа ребят гуляли по центру города и зашли во дворы дома 50 по Лиговскому проспекту, где располагаются различные клубы и гаражи. Увидев одиноко стоящую белую машину, подростки не придумали ничего лучше, чем разукрасить ее баллончиком с краской.

- Очень умные ребята, засветив свои лица полностью на камеры, оставили невообразимой красоты рисунки на капоте автомобиля, - рассказали в социальных сетях.

На кадрах видно, как компания примерно из шести человек, заходит во двор. Сначала ребята оглядываются, но потом, набираясь смелости, начинают залезать на машину, чтобы создать «шедевр» на кирпичной стене. Завершив «картину», они переключают внимание на белый капот автомобиля, оставив и на нем «талантливы» рисунок.

В соцсетях сообщили о том, что сейчас юных художников разыскивает 76 отдел полиции Центрального района.

Подростки изрисовали стену и машину во дворе Лиговского проспекта .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Электронные медкарты появятся во всех детских поликлиниках Петербурга в 2020 году
Власти Петербурга не планируют отменять массовые мероприятия
Неизвестные ограбили женщину прямо при входе в банк в Тихвинском районе
Назначена дата суда над убийцей, зарезавшим ребенка в детсаду Нарьян-Мара
В Финляндии не стали отговаривать своих граждан посещать Петербург из-за коронавируса
Экс-министр культуры Владимир Мединский посетил «Ленфильм»
Бастрыкин поручил проверить реконструкцию Копорской крепости, где обрушился вход
В общежитии, где на карантин из-за коронавируса заперли 700 студентов, усилили меры безопасности
Петербуржец подозревается в попытке убийства своего знакомого
Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»
Стало известно, когда установят памятную доску Жоресу Алферову
Кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, остался без вывески
Две легковушки и два грузовика разбились в серьезном ДТП на «Скандинавии»
Дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют в 2020 году
Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников
Воровка породистых лошадей отправится под суд
Похолодание и снег надвигаются на Санкт-Петербург
Труп финского туриста нашли в кафе в Выборге
Смольный назначил первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга
За смертельное ДТП на Обводном таксисту-бесправнику дали 4,5 года тюрьмы
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург