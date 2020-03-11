За смертельное ДТП на Обводном таксисту-бесправнику дали 4,5 года тюрьмы

11 Март 2020 2020-03-11T14:21:02+03:00

За гибель двух пассажиров в ДТП водитель получил 4,5 года тюрьмы. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия, в которой погибли два человека и одна девушка получила увечья, произошла 23 июля

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному ДТП с такси, в котором погибли два и пострадал один пассажир. Сама авария произошла на Обводном канале в июле 2019 года, а за рулем машины сидел не имевший прав водитель.

- Суд установил, что 23.07.2019 около 04 часов 08 минут Абдикулов, не имея водительского удостоверения, управляя технически исправным автомобилем марки «Шкода Рапид», перевозя пассажиров, проявил преступное легкомыслие, избрал для движения скорость порядка 106 км/ч, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На огромной скорости «Шкода» по касательной зацепила прицеп-платформу поворачивавшего грузовика. Пассажирам, сидевшим справа, фактически снесло головы. Двое мужчин погибли на месте. Травмы оказались тяжелейшими и у еще одной девушки-пассажирки.

Позднее выяснилось, что в такси работал гражданин Узбекистана, а в это утро за руль сел его родной брат, не имевший ни лицензии ни водительских прав. Мужчину задержали, а 11 марта 2020 года суд вынес ему приговор: 4,5 года в колонии.

Также 23-летний мигрант должен будет выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации по гражданским искам.

Смертельное ДТП на набережной Обводного канала с такси.

ИСТОЧНИК KP.RU