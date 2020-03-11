Труп финского туриста нашли в кафе в Выборге
Полицейские из Выборга выясняют обстоятельства гибели финского туриста, чей труп был найден в одном из кафе этого старинного города. О страшной находке сообщил один их посетителей, заметивший неподвижное тело мужчины.
- 10 марта в 13:51 в дежурную часть по Выборгскому району Ленинградской области по телефону 02 поступил звонок о том, что в кафе «Трактир на Ржевке» лежит мужчина, - сообщает источник в правоохранительных органах.
По словам звонившего, на вид мужчине было около 45 лет и вид у него был нездоровый. На вызов одновременно приехали и медики и, собственно, полицейские. Врачи установили, что самые худшие опасения оправданы - человек был мертв.
А стражи порядка нашли на теле документы и выяснили личность погибшего. Им оказался гражданин Финляндии 1965 года рождения. Следов насильственной смерти не обнаружилось.
Сейчас труп направлен в морг, обстоятельства трагедии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU