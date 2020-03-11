2020-03-11T14:59:50+03:00
Происшествия

Воровка породистых лошадей отправится под суд

Петербурженке грозит до шести лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка, обвиняемая в краже породистых лошадей, отправится под судПетербурженка, обвиняемая в краже породистых лошадей, отправится под судФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В суд Петербурга направлено уголовное дело о хищении породистых лошадей. В среду, 11 марта, прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обманом похитила двух коней. Животных женщина себе не оставила, а быстро перепродала, чтоб улучшить свое материальное положение.

- По версии следствия, в феврале 2020 года, молодая безработная петербурженка ввела в заблуждение собственника двух лошадей орловской рысистой породы. Она убедила хозяина в том, что коням необходимо постоянное бытовое обслуживание, - сообщили в прокуратуре.

При этом, девушка разместила на поисковом ресурсе объявление о продаже лошадей, нашла заинтересованных покупателей. Во время заключения сделки, обвиняемая вывела животных из вольера и незаконно передала покупателю из Ленинградской области.

Оперативники незамедлительно организовали следственные работы и установили похитителя. Породистых лошадей тоже нашли и вернули законному хозяину.

На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд. Девушке грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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