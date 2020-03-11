Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников

11 Март 2020 2020-03-11T15:21:29+03:00

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Веселый отдых в ночном клубе закончился не на позитивной ноте для его посетителей. Около пяти часов утра в понедельник, 9 марта, между двумя мужчинами, вышедшими на улицу из помещения, началась драка. Развести «по углам» агрессивных посетителей смогли только сотрудники вневедомственной охраны.

- Инцидент произошел утром 9 марта в ночном клубе, расположенном в торгово-развлекательном центре на Полковой улице в городе Пушкин. Два посетителя что-то не поделили и между ними завязался словесный конфликт. Тогда они вышли на улицу, чтобы перевести его на «новый уровень», - сообщили в Росгвардии.

На улице мужчины начали драться. Один из них нанес своему оппоненту телесные повреждения.

Очевидцы конфликта обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали одного из участников драки, а затем передали его полиции.

Другой участник конфликта, получивший сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травм

ИСТОЧНИК KP.RU