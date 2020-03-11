2020-03-11T15:21:29+03:00
Происшествия

Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников

Мужчина получил сотрясения мозга и травму головы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Росгвардия задержала посетителя ночного клуба в Пушкине, подравшегося с мужчинойРосгвардия задержала посетителя ночного клуба в Пушкине, подравшегося с мужчинойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Веселый отдых в ночном клубе закончился не на позитивной ноте для его посетителей. Около пяти часов утра в понедельник, 9 марта, между двумя мужчинами, вышедшими на улицу из помещения, началась драка. Развести «по углам» агрессивных посетителей смогли только сотрудники вневедомственной охраны.

- Инцидент произошел утром 9 марта в ночном клубе, расположенном в торгово-развлекательном центре на Полковой улице в городе Пушкин. Два посетителя что-то не поделили и между ними завязался словесный конфликт. Тогда они вышли на улицу, чтобы перевести его на «новый уровень», - сообщили в Росгвардии.

На улице мужчины начали драться. Один из них нанес своему оппоненту телесные повреждения.

Очевидцы конфликта обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали одного из участников драки, а затем передали его полиции.

Другой участник конфликта, получивший сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травм

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Электронные медкарты появятся во всех детских поликлиниках Петербурга в 2020 году
Власти Петербурга не планируют отменять массовые мероприятия
Неизвестные ограбили женщину прямо при входе в банк в Тихвинском районе
Назначена дата суда над убийцей, зарезавшим ребенка в детсаду Нарьян-Мара
В Финляндии не стали отговаривать своих граждан посещать Петербург из-за коронавируса
Экс-министр культуры Владимир Мединский посетил «Ленфильм»
Бастрыкин поручил проверить реконструкцию Копорской крепости, где обрушился вход
В общежитии, где на карантин из-за коронавируса заперли 700 студентов, усилили меры безопасности
Петербуржец подозревается в попытке убийства своего знакомого
Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»
Стало известно, когда установят памятную доску Жоресу Алферову
Кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, остался без вывески
Две легковушки и два грузовика разбились в серьезном ДТП на «Скандинавии»
Дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют в 2020 году
Драка у ночного клуба в Пушкине закончилась больницей для одного из участников
Воровка породистых лошадей отправится под суд
Похолодание и снег надвигаются на Санкт-Петербург
Труп финского туриста нашли в кафе в Выборге
Смольный назначил первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга
За смертельное ДТП на Обводном таксисту-бесправнику дали 4,5 года тюрьмы
Малолетние вандалы, разрисовавшие машину на Лиговском, попали на камеры видеонаблюдения
Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург