Дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют в 2020 году

11 Март 2020 2020-03-11T15:32:06+03:00

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В Петербурге отремонтируют дорогу, которая ведет в Парголово. Об этом в среду, 11 марта, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, который провел рабочий объезд Выборгского района. Отмечается, что работы по восстановлению асфальтового полотна трассы начнутся уже в 2020 году.

- Ко мне не раз обращались жители с просьбой отремонтировать Михайловскую дорогу. В этом году мы найдем на это средства, - сказал Александр Беглов.

Сама по себе Михайловская дорога имеет протяженность в полтора километра. Она идет от дороги в Каменку до улицы Первого мая. Сейчас трасса находится в совсем неудовлетворительном состоянии. Автомобилисты нередко жалуются, что из-за плохого асфальта и дыр, машины часто повреждают колеса.

Напомним, что в Петербурге объявили аукцион на ремонт дорог, располагающихся на севере города. Заявки будут приниматься до 24 марта. Известно, что на это выделят 455,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU