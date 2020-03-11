2020-03-11T16:02:56+03:00
Происшествия

Две легковушки и два грузовика разбились в серьезном ДТП на «Скандинавии»

Ранены семь человек, серьезно пострадал водитель одной из иномарок [видео]
Петр КИБЕР
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На "Скандинавии" столкнулись четыре машины. Фото: vk.com/spb_todayНа "Скандинавии" столкнулись четыре машины. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное серьезное ДТП произошло на трассе «Скандинавия». По предварительным данным, около двух часов дня в районе съезда в сторону поселка Кирилловское столкнулись фура, точнее грузовик-шаланда и две легковушки.

- Очень сильная авария. Пострадавших достали из машины проезжавшие мимо водители, - пишут очевидцы произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на место аварии прибыли несколько машин скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим людям из разбитых машин. Очевидцы сообщают, что водитель «Ауди», улетевшей в кювет, находится в тяжелом состоянии.

На встречной полосе трассы стоят разбитый «Форд», а с другой стороны насыпи, перпендикулярно дороге, застряв в грунте стоит грузовик с прицепом.

Точную картину аварии установят сотрудники ГИБДД. Вот информация от ведомства:

- Около 13:30водитель грузового а/м КамАЗ, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и произвел столкновение с «Форд Мондео», после чего съехал в кювет. «Форд» далее столкнулся с попутным «Ауди А3» и грузовым « Вольво». В ДТП пострадали 7 человек, один из них - в крайне тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Также пришел комментарий и от управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». По сведениям дорожников, трасса на месте аварии сухая, претензий к состоянию асфальта нет.

На "Скандинавии" столкнулись легковушки и грузовик.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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