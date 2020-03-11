Кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, остался без вывески

11 Март 2020 2020-03-11T15:51:38+03:00

Табличка была установлена на 10 сантиметров выше, чем разрешено по проекту

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Знаменитое в Петербурге кафе «Добродомик», которое на протяжении многих лет посещают пенсионеры за бесплатными обедами, осталось без вывески. Как сообщили в среду, 11 марта, владельцы заведения, причиной тому стало то, что табличка была установлена на 10 сантиметров выше, чем это разрешено официально.

- Правительство Петербурга, комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, сегодня ранним утром или ночью сняли вывеску «Добродомик». Причина: согласованная вывеска установлена на 10 см выше, чем разрешено по проекту, - говорится в сообщении в группе кафе.

Несмотря на это, заведение, расположенное на Детской улице В Василеостровском районе, продолжит работу и будет раздавать бесплатные обеды для пенсионеров.

Кафе собирается расширяться. «КП-Петербург» писала о том, что новое кафе на полторы тысячи мест 9 Мая распахнет свои двери на улице Маршала Тухачевского, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU