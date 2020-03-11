Стало известно, когда установят памятную доску Жоресу Алферову

11 Март 2020 2020-03-11T16:17:06+03:00

Мемориал Нобелевскому лауреату появится на Мичуринской улице в Петербурге

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В Петербурге 15 марта установят памятную доску лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алферову. Мемориальная табличка появится в день рождения знаменитого ученого на Мичуринской улице, 1, литера А. Об этом пишет газета «Петербургский дневник».

- В этом доме с 2001 по 2019 год жил выдающийся физик, академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов, – такой текст будет сопровождать мемориальную доску.

Торжественное открытие памятной доски назначено на 14 часов. Оно пройдет при участии первых лиц Петербурга.

Инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки. Он же и разработал эскиз памятной таблички.

Напомним, что в апреле 2019 года в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН открыли памятник великому физику. Это бронзовая скульптура, созданная в мастерской Зураба Церетели еще при жизни академика.

ИСТОЧНИК KP.RU