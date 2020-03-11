2020-03-11T16:23:07+03:00
Происшествия

Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»

Средства, взятые в кредит в одном из банков, так и не вернулись обратно [видео]
Петр КИБЕР
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В холдинге "Фаэтон" прошли обыски. Фото: кадр с видео / пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и ЛенобластиВ холдинге "Фаэтон" прошли обыски. Фото: кадр с видео / пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти
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«Маски-шоу» днем 11 марта увидели сотрудники центрального офиса топливного холдинга «Фаэтон», известного сетью автозаправочных станций. Сегодня с визитом в компанию нагрянули оперативники ФСБ. Причиной стал кредит в миллиард рублей, взятый в одном из банков и так не возвращенный в срок.

- УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получило данные о возможных противоправных действиях неустановленных лиц. Цель – хищение около миллиарда заемных денежных средств в Санкт-Петербургском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным оперативников, от имени нескольких фирм, относящихся к группе «Фаэтон» были взяты кредиты на сумму в миллиард рублей. После чего имущество, под залог которого и дали деньги, перевели с баланса компаний на другие структуры холдинга. Следователи усмотрели в этом признаки мошенничества и пришли с обыском в центральный офис «Фаэтона».

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис "Фаэтона".Видео: пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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