Миллиард рублей стал причиной обысков ФСБ в холдинге «Фаэтон»
«Маски-шоу» днем 11 марта увидели сотрудники центрального офиса топливного холдинга «Фаэтон», известного сетью автозаправочных станций. Сегодня с визитом в компанию нагрянули оперативники ФСБ. Причиной стал кредит в миллиард рублей, взятый в одном из банков и так не возвращенный в срок.
- УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получило данные о возможных противоправных действиях неустановленных лиц. Цель – хищение около миллиарда заемных денежных средств в Санкт-Петербургском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По данным оперативников, от имени нескольких фирм, относящихся к группе «Фаэтон» были взяты кредиты на сумму в миллиард рублей. После чего имущество, под залог которого и дали деньги, перевели с баланса компаний на другие структуры холдинга. Следователи усмотрели в этом признаки мошенничества и пришли с обыском в центральный офис «Фаэтона».
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис "Фаэтона".Видео: пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU