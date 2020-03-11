В общежитии, где на карантин из-за коронавируса заперли 700 студентов, усилили меры безопасности

11 Март 2020 2020-03-11T16:38:06+03:00

За соблюдением правил карантина в общежитии строго следят врачи и охрана на входе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи следят за тем, чтобы учащиеся не выходили из комнат

Изменить размер текста: A A

В студенческом общежитии медицинской академии имени Мечникова, где идет уже восьмой день карантина по коронавирусу, усилили меры безопасности. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 11 марта, рассказали сами студенты.

- Теперь тех, кто нарушает правила — например, самовольно выходит из комнаты — врачи, которые дежурят на каждом этаже, вносят в особые списки, - пояснили собеседники издания. - За многократные «рецидивы» предусмотрены наказания — вплоть до отчисления из академии.

В остальном же жизнь в изоляции идет своим чередом.

Во временной обсерватории на проспекте Просвещения оказалось больше 700 студентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Раньше были проблемы с питанием — не все могли осилить еду, которую нам привозили, однажды и вовсе привезли просроченную, - признаются студенты. - Но теперь все устранили — привозят очень много фруктов, соков и так далее. Видимо, сменился поставщик.

Периодически студентов, у которых поднялась температура, или появился кашель, отправляют в городскую инфекционную больницу. Сколько именно молодых людей и девушек уже госпитализировали, остальным не говорят — во внутренних чатиках ходят слухи о 10-15 заболевших.

По предварительным прогнозам снять карантин в общежитии должны уже на следующей неделе — ранее сообщалось о том, что его срок составит 14 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге

Большинство из них приехало из стран, где эпидемия уже бушует вовсю (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболевание диагностировали у итальянского студента (подробности)

«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург

Рикардо Пизатти в Северной столице оказался впервые - с понедельника он должен был приступить к практике в институте, но в итоге попал на карантин в больницу (подробности)

«Нам не разрешают выходить из комнат»: Что происходит в студенческом общежитии, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец

По словам самих студентов, в изоляции находится 700 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU