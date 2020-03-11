В общежитии, где на карантин из-за коронавируса заперли 700 студентов, усилили меры безопасности
В студенческом общежитии медицинской академии имени Мечникова, где идет уже восьмой день карантина по коронавирусу, усилили меры безопасности. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 11 марта, рассказали сами студенты.
- Теперь тех, кто нарушает правила — например, самовольно выходит из комнаты — врачи, которые дежурят на каждом этаже, вносят в особые списки, - пояснили собеседники издания. - За многократные «рецидивы» предусмотрены наказания — вплоть до отчисления из академии.
В остальном же жизнь в изоляции идет своим чередом.
Во временной обсерватории на проспекте Просвещения оказалось больше 700 студентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
- Раньше были проблемы с питанием — не все могли осилить еду, которую нам привозили, однажды и вовсе привезли просроченную, - признаются студенты. - Но теперь все устранили — привозят очень много фруктов, соков и так далее. Видимо, сменился поставщик.
Периодически студентов, у которых поднялась температура, или появился кашель, отправляют в городскую инфекционную больницу. Сколько именно молодых людей и девушек уже госпитализировали, остальным не говорят — во внутренних чатиках ходят слухи о 10-15 заболевших.
По предварительным прогнозам снять карантин в общежитии должны уже на следующей неделе — ранее сообщалось о том, что его срок составит 14 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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