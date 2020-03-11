Петербуржец подозревается в попытке убийства своего знакомого
В Петербурге в среду, 11 марта, возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении местного жителя. 41-летний мужчина подозревается в нападении на своего знакомого, которого он пытался зарезать ножом. Сейчас решается вопрос об его аресте, а также предъявлении обвинения.
- По версии следствия подозреваемый, 9 марта 2020 года в квартире одного из домов, расположенного в Красносельском районе, распивал алкогольные напитки вместе со своим приятелем. Однако во время застолья между знакомыми началась ссора, - сообщили в следственном комитете.
Ругань очень быстро вышла из-под контроля и переросла в агрессивно нападение 41-летнего мужчины на его 32-летнего оппонента. Подозреваемый взял нож и несколько раз ударил своего приятеля. Однако до конца убить мужчину он не смог, поскольку потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
На данный момент расследование продолжается. Мужчине грозит серьезный тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU