2020-03-11T16:31:19+03:00
Происшествия

Петербуржец подозревается в попытке убийства своего знакомого

Покушение на жизнь приятеля мужчина не довел до конца, так как того госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец подозревается в покушении на убийство своего знакомогоПетербуржец подозревается в покушении на убийство своего знакомогоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в среду, 11 марта, возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении местного жителя. 41-летний мужчина подозревается в нападении на своего знакомого, которого он пытался зарезать ножом. Сейчас решается вопрос об его аресте, а также предъявлении обвинения.

- По версии следствия подозреваемый, 9 марта 2020 года в квартире одного из домов, расположенного в Красносельском районе, распивал алкогольные напитки вместе со своим приятелем. Однако во время застолья между знакомыми началась ссора, - сообщили в следственном комитете.

Ругань очень быстро вышла из-под контроля и переросла в агрессивно нападение 41-летнего мужчины на его 32-летнего оппонента. Подозреваемый взял нож и несколько раз ударил своего приятеля. Однако до конца убить мужчину он не смог, поскольку потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

На данный момент расследование продолжается. Мужчине грозит серьезный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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