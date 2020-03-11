Бастрыкин поручил проверить реконструкцию Копорской крепости, где обрушился вход

11 Март 2020 2020-03-11T18:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

История с обрушением козырька и части входа в Копорской крепости дошла до Москвы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ЧП и заодно узнать, как были потрачены миллионы рублей, ушедшие на реставрацию объекта.

- На федеральном телеканале было озвучено, что один из немногих средневековых форпостов – уникальная крепость Копорье - на территории не только Ленинградской области, но и всей страны, разрушается долгие годы, - сообщает пресс-служба Следкома.

После телеэфира на проблему обратил внимание Александр Бастрыкин. Он отметил, что несмотря на то, что на реставрацию объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, его состояние оставляет желать лучшего, а недавно произошло обрушение арки главного входа.

По итогам следственное управление СК по Ленинградской области получило поручение тщательно разобраться во обстоятельствах, и доложить об итогах, есть или нет признаки некачественной реставрации уникальной крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU