Экс-министр культуры Владимир Мединский посетил «Ленфильм»

11 Март 2020 2020-03-11T19:13:48+03:00

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Владимир Мединский посетил с визитом «Ленфильм». Бывший министр культуры встретился с режиссерами, сценаристами: Дмитрием Месхиевым, Игорем Копыловым, Виктором Мережко, Андреем Константиновым, в частности, а также новым руководством киностудии и выразил уверенность, что под руководством Инессы Юрченко сюда вернется рабочая атмосфера.

- Мы договорились о том, что «Ленфильм» будет своеобразным консолидатором киноотрасли. У нас много талантливых режиссеров умеющих делать кино. А вот индустрии как таковой - ее мало. Задача заключается в том, чтобы эту индустрию, по сути, воссоздать, - приводит слова Мединского пресс-служба «Ленфильма».

Экс-глава Минкульта и ныне помощник президента России отметил, что эта идея получила поддержку кинематографистов Петербурга, поскольку всем нужна «точка опоры».

Владимир Мединский добавил, что киностудия, которая в этом году отмечает 106 лет с момента основания, «должна вернуться на кинорынок, быть достойной тех великих традиций, которые здесь всегда существовали». И для этого у нее есть все необходимое.

ИСТОЧНИК KP.RU