В Финляндии не стали отговаривать своих граждан посещать Петербург из-за коронавируса
В МИД Финляндии спокойно отнеслись к тому, что в Петербурге подтвердились 2 случая заболевания коронавирусом и не стали отговаривать своих граждан от поездок к соседям. По словам финских властей, ситуация с опасной инфекцией в городе на Неве все еще спокойная, но может мигом измениться.
- Однако пока нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом туристы все же должны быть готовы к особым мерам, которые приняли российские власти, особенно если будут подтверждены дальнейшие случаи коронавируса. В скоростном поезде «Аллегро» ведется температурный контроль. При необходимости вас могут направить в больницу, - сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге во многих соцсетях.
Добавим, что, по последним данным, в Северной столице обследуют 87 человек с подозрением на коронавирус. Среди зараженных - итальянский студент и российская туристка. Оба больных пациента находятся в удовлетворительном состоянии здоровья.
Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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