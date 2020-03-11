В Финляндии не стали отговаривать своих граждан посещать Петербург из-за коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T19:17:59+03:00

МИД Финляндии пока что не запрещает финнам ездить в Петербург из-за ситуации с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В МИД Финляндии спокойно отнеслись к тому, что в Петербурге подтвердились 2 случая заболевания коронавирусом и не стали отговаривать своих граждан от поездок к соседям. По словам финских властей, ситуация с опасной инфекцией в городе на Неве все еще спокойная, но может мигом измениться.

- Однако пока нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом туристы все же должны быть готовы к особым мерам, которые приняли российские власти, особенно если будут подтверждены дальнейшие случаи коронавируса. В скоростном поезде «Аллегро» ведется температурный контроль. При необходимости вас могут направить в больницу, - сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге во многих соцсетях.

Добавим, что, по последним данным, в Северной столице обследуют 87 человек с подозрением на коронавирус. Среди зараженных - итальянский студент и российская туристка. Оба больных пациента находятся в удовлетворительном состоянии здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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ИСТОЧНИК KP.RU