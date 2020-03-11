Назначена дата суда над убийцей, зарезавшим ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Суд Ненецкого автономного округа назначил дату первого заседания по делу об убийстве 6-летнего воспитанника детсада города Нарьян-Мар, которого во время тихого часа зарезал местный житель. В чудовищном преступлении обвиняют 36-летнего Дениса Поздеева.
- Изучив материалы уголовного дела, судья пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив слушания с 24 по 26 марта 2020 года, - сообщает пресс-служба суда Ненецкого автономного округа.
При этом сам обвиняемый на данный момент находится в психбольнице в Архангельске. Он изъявил желание участвовать в заседании, поэтому процесс будет выездным и состоится в столице Поморья.
В Архангельск приедут все участники процесса, но сам он пройдет в закрытом режиме. Причиной этому является то, что дело касается преступления в отношении несовершеннолетнего.
Напомним, что трагедия произошла 31 октября 2019 года. Мужчина вошел в детский сад Сказка» во время тихого часа, поднялся на второй этаж и с ножом набросился на спящего ребенка. Позднее он объяснил, что так поступить ему сказали голоса в голове.
ИСТОЧНИК KP.RU