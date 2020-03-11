Назначена дата суда над убийцей, зарезавшим ребенка в детсаду Нарьян-Мара

11 Март 2020 2020-03-11T19:28:17+03:00

Обвиняемый в убийстве ребенка сейчас находится в психбольнице. Фото: Следком РФ.

Заседание состоится в конце марта и пройдет в закрытом режиме

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Суд Ненецкого автономного округа назначил дату первого заседания по делу об убийстве 6-летнего воспитанника детсада города Нарьян-Мар, которого во время тихого часа зарезал местный житель. В чудовищном преступлении обвиняют 36-летнего Дениса Поздеева.

- Изучив материалы уголовного дела, судья пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив слушания с 24 по 26 марта 2020 года, - сообщает пресс-служба суда Ненецкого автономного округа.

При этом сам обвиняемый на данный момент находится в психбольнице в Архангельске. Он изъявил желание участвовать в заседании, поэтому процесс будет выездным и состоится в столице Поморья.

В Архангельск приедут все участники процесса, но сам он пройдет в закрытом режиме. Причиной этому является то, что дело касается преступления в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября 2019 года. Мужчина вошел в детский сад Сказка» во время тихого часа, поднялся на второй этаж и с ножом набросился на спящего ребенка. Позднее он объяснил, что так поступить ему сказали голоса в голове.

ИСТОЧНИК KP.RU