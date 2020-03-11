Неизвестные ограбили женщину прямо при входе в банк в Тихвинском районе
11 марта в Тихвинском районе Петербурга среди белого дня на местную жительницу напали двое неизвестных. Все произошло прямо при входе в банк на улице Карла Маркса. Женщина несла свои сбережения в отделение, как вдруг на нее налетела парочка грабителей. Скорее всего, они знали, что клиентка банка несет с собой кругленькую сумму. Злоумышленники силой отобрали ее увесистую сумку и скрылись.
- По словам знакомого потерпевшей 29-летней женщины, двое неизвестных открыто похитили у нее смартфон, сумку, банковские карты и денежные средства в размере 180 тысяч рублей. Клиентка банка рассказала, что деньги принадлежали магазину, в котором она работала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские активно разыскивают грабителей по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU