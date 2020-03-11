Неизвестные ограбили женщину прямо при входе в банк в Тихвинском районе

11 Март 2020 2020-03-11T19:41:40+03:00

В Петербурге грабители напали на женщину прямо у входа в банк. Фото: Олег ЗОЛОТО

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11 марта в Тихвинском районе Петербурга среди белого дня на местную жительницу напали двое неизвестных. Все произошло прямо при входе в банк на улице Карла Маркса. Женщина несла свои сбережения в отделение, как вдруг на нее налетела парочка грабителей. Скорее всего, они знали, что клиентка банка несет с собой кругленькую сумму. Злоумышленники силой отобрали ее увесистую сумку и скрылись.

- По словам знакомого потерпевшей 29-летней женщины, двое неизвестных открыто похитили у нее смартфон, сумку, банковские карты и денежные средства в размере 180 тысяч рублей. Клиентка банка рассказала, что деньги принадлежали магазину, в котором она работала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские активно разыскивают грабителей по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU