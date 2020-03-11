2020-03-11T19:50:00+03:00
Общество

Власти Петербурга не планируют отменять массовые мероприятия

Губернатор Александр Беглов заявил, что пока это преждевременно
Петр КИБЕР
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В пансионате "Заря" создали зону карантина, а вот ограничивать массовые мероприятия в городе Смольный не планирует.В пансионате "Заря" создали зону карантина, а вот ограничивать массовые мероприятия в городе Смольный не планирует.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на то что по всему миру вводятся ограничения на массовые мероприятия, в Петербурге повторять такую практику пока не намерены. Власти города заявляют, что ситуация везде разная и сейчас необходимости в отмене событий нет.

- В каждом регионе своя ситуация. Считаю, что на сегодня в Петербурге это преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, - заявил губернатор Александр Беглов, отвечая на вопросы журналистов. - Мы принимает соответствующие меры на профилактику распространения коронавируса, они эффективны.

В числе мер и создание изолированного карантина на 500 коек в пансионате «Заря» в Репино. Персонал и врачи готовы, необходимые медикаменты и средства защиты есть в наличии.

Напомним, что ранее стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума-2020 и его переносе на следующий год. Это решение было принято на уровне правительства России.

Также из-за коронавируса «Зенит» отложил товарищеский матч с «Шальке 04», который должен был пройти в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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