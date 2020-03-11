Электронные медкарты появятся во всех детских поликлиниках Петербурга в 2020 году

11 Март 2020 2020-03-11T19:54:38+03:00

В 2020 году в Петербурге введут электронные медкарты во всех детских поликлиниках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только после этого инновация появится и во взрослых поликлиниках

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В 2020 году в Петербурге внедрят электронные медицинские карты во всех детских поликлиниках города. Об этом заявил губернатор Северной столицы после рабочего визита в микрорайон Северная долина. Цифровая медкарта крайне удобна, ведь она будет включать информацию обо всех посещениях врача вне зависимости от того, какие медучреждения оказывают услуги – частные или государственные. Туда даже занесут данные, например, приема доктора в школе.

- Глава города поручил поликлиникам уже сейчас вносить полную информацию о маленьких пациентах, включая номера школ и детских садов, а также прикрепленных к учебным заведениям медицинских учреждений. Полная картина о состоянии ребенка позволит образовательным учреждениям знать об аллергии и рекомендациях специалистов, в том числе по питанию, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, что многие больницы в городе перешли на «бережливый» формат. Главная цель этого – оптимизировать работу лечебного учреждения и создать для пациентов комфортные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU