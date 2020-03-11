Смольный заинтересовался сомнительной разгрузкой отходов с территории СКК «Петербургский»

11 Март 2020 2020-03-11T20:25:01+03:00

В Смольном проверят информацию о незаконном вывозе мусора с территории СКК "Петербургский". Фото: Артем КИЛЬКИН

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Комитет по природопользованию Петербурга возбудил административное расследование после публикации в одном из СМИ, где утверждалось, что с территории демонтированного СКК «Петербургский» незаконно вывозят мусор, выкидывая его прямо возле Митрофаньевского шоссе. Журналисты проследили путь двух грузовиков с мусором от места выполнения работ до точки предполагаемой нелегальной разгрузки.

- В публикации приведены видео- и фотоматериалы, указывающие на наличие признаков состава административных правонарушений. Поэтому эксперты произведут отбор проб строительных грунтов, завезенных на территорию вблизи Митрофаньевского шоссе, - сообщает пресс-служба Смольного.

По итогам расследования специалисты дадут оценку законности работ по вывозу отходов. В случае выявления нарушений виновным грозит административная ответственность. В пресс-службе ООО «СКА Арена», которое занимается «реконструкцией» СКК «Петербургский», ответили «Комсомолке», что на бумаге подрядчик чист.

- По нашей информации, у производителя работ СК «Прайд» заключены все необходимые договоры с площадками, расположенными на территории Ленобласти, где могут быть утилизированы и переработаны отходы демонтированных конструкций, - заверили в «СКА Арене».

Напомним, СКК «Петербургский» обвалился 31 января во время работ по демонтажу кровли. При обрушении погиб 29-летний сварщик, вышедший из люльки без страховки.

ИСТОЧНИК KP.RU