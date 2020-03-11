2020-03-11T20:40:40+03:00
Происшествия

Появилось видео начала жесткой массовой аварии на «Скандинавии»

В ДТП пострадали семь человек, один из них в крайне тяжелом состоянии [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сети появилось видео начала массового ДТП на "Скандинавии". Фото: vk.com/dorinspbВ Сети появилось видео начала массового ДТП на "Скандинавии". Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись начала массового ДТП на «Скандинавии», которое произошло днем 11 марта. Напомним, в жесткой аварии пострадали минимум 7 человек. Одного водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии здоровья.

Запись с видеорегистратора очевидца подтверждает высказанную версию развития событий от инспекторов ГИБДД.

- Около 13:30 водитель грузового автомобиля «КамАЗ» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с «Фордом Мондео», после чего съехал в кювет. «Форд» далее ударился с попутным «Ауди А3» и грузовым «Вольво», - сообщали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На записи заметно, как автор видео чудом спасается от грузовика, несущегося к нему на встречу. Водитель вовремя отъехал к обочине и сохранил свое здоровье.

Очевидец снял на видео начало массовой аварии на "Скандинавии".Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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