2020-03-11T21:18:35+03:00
Общество

Спасатели МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра 12 марта

Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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12 марта в Петербурге обещает быть ветреным и слегка дождливым.12 марта в Петербурге обещает быть ветреным и слегка дождливым.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спасатели МЧС предупредили жителей Петербурга об усилении ветра 12 марта в городе. По информации синоптиков, ночью ожидается усиление юго-западного и южного ветра от 5 до 10 м/с, а утром и днем от 7 до 12 м/с. Местами порывы достигнут даже 15 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными и осторожными.

- Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Находясь на улице, избегайте рекламных щитов, шатких строений, деревьев и домов с неустойчивой кровлей. Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от слабо укрепленных конструкций, - напоминают простые истины в ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что 12 марта в городе будет преимущественно облачная погода. Небольшой дождь пройдет только ночью. Температура воздуха составит в темное время суток от +2 до +4 градусов по Цельсию, а в дневное – от +4 до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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