Силовики изъяли восемь самосвалов, вывозивших мусор на незаконные свалки в Ленобласти
Инспекторы государственного экологического надзора Ленинградской области поймали с поличным несколько водителей самосвалов, собиравшихся разгрузить отходы на незаконных свалках во Всеволожском и Ломоносовском районах. Горе-мусорщикам делать было нечего, ведь с чиновниками к ним пожаловали и силовики.
- Инспекторы госэконадзора Ленобласти при поддержке полиции и ФСБ сегодня изъяли восемь единиц транспорта, вывозившего мусор на незаконные свалки в регионе. Сейчас возбуждены административные дела, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, что как раз в многострадальном Всеволожском районе в данный момент ликвидируют свалку в Колтушах, которая многие месяцы травила местных жителей. Ущерб, нанесенный бессовестным хозяином территории, оценили в 80 миллионов рублей. Свалку должны убрать с лица земли в течение месяца. Пока что во Всеволожском районе все еще действует режим ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU