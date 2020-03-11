2020-03-11T21:42:17+03:00
Общество

Силовики изъяли восемь самосвалов, вывозивших мусор на незаконные свалки в Ленобласти

Некоторые из них сбрасывали отходы в многострадальном Всеволожском районе, где введен режим ЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти изъяли несколько самосвалов, утилизировавших мусор на незаконных свалках. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиВ Ленобласти изъяли несколько самосвалов, утилизировавших мусор на незаконных свалках. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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Инспекторы государственного экологического надзора Ленинградской области поймали с поличным несколько водителей самосвалов, собиравшихся разгрузить отходы на незаконных свалках во Всеволожском и Ломоносовском районах. Горе-мусорщикам делать было нечего, ведь с чиновниками к ним пожаловали и силовики.

- Инспекторы госэконадзора Ленобласти при поддержке полиции и ФСБ сегодня изъяли восемь единиц транспорта, вывозившего мусор на незаконные свалки в регионе. Сейчас возбуждены административные дела, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что как раз в многострадальном Всеволожском районе в данный момент ликвидируют свалку в Колтушах, которая многие месяцы травила местных жителей. Ущерб, нанесенный бессовестным хозяином территории, оценили в 80 миллионов рублей. Свалку должны убрать с лица земли в течение месяца. Пока что во Всеволожском районе все еще действует режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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