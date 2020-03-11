2020-03-11T22:08:30+03:00
Происшествия

Пистолет и наркотики нашли инспекторы ГИБДД в каршеринге на Ленинском проспекте

Водителя и двух пьяных пассажиров задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге у водителя каршеринга нашли вещей на уголовную статью. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге у водителя каршеринга нашли вещей на уголовную статью. Фото: vk.com/dorinspb
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11 марта около 2:30 возле дома №151 на Ленинском проспекте инспекторы ГИБДД остановили подозрительный каршеринг, внутри которого обнаружили много чего «интересного». При досмотре у 30-летнего водителя нашли 2 свертка, перемотанных изолентой. Мужчина признался, что в одном из них хранятся «2 грамма соли». Позже его слова подтвердили эксперты. Во втором свертке у водителя лежали таблетки метилэфедрона.

- Также был обнаружен пистолет. Помимо водителя сотрудники ГИБДД задержали двух пассажиров – мужчину 1994 года рождения с признаками наркотического опьянения и, предположительно, пьяную женщину 1979 года рождения. Дама сообщила, что познакомилась с водителем за 2 часа до задержания, - рассказывает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД по Петербургу.

Троицу доставили в местный отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй известной статьи 228 УК РФ. Виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Опасная троица передвигалась на каршеринге. Фото: vk.com/dorinspb

Опасная троица передвигалась на каршеринге. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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