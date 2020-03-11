62 семьи погорельцев из Ленобласти получат новое жилье

11 Март 2020 2020-03-11T22:29:51+03:00

Для их нужд из областного бюджета выделят 65 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

62 семьи погорельцев из Ленобласти могут ожидать скорого новоселья. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о выделении из бюджета денежных средств на покупку нового жилья людям, оказавшимся в беде после пожара. На новые квартиры потратят около 65 миллионов рублей.

- Жилье приобретут на вторичном рынке в различных районах региона: в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Тихвинском и Тосненском, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, зимой 2020 года в поселке Кингисеппский всем миром ловили подозреваемого в серии поджогов. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,5 миллионов рублей. В отношении него возбудили сразу 4 уголовных дела. Возможно, он был пироманом.

ИСТОЧНИК KP.RU