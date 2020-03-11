62 семьи погорельцев из Ленобласти получат новое жилье
62 семьи погорельцев из Ленобласти могут ожидать скорого новоселья. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о выделении из бюджета денежных средств на покупку нового жилья людям, оказавшимся в беде после пожара. На новые квартиры потратят около 65 миллионов рублей.
- Жилье приобретут на вторичном рынке в различных районах региона: в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Тихвинском и Тосненском, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, зимой 2020 года в поселке Кингисеппский всем миром ловили подозреваемого в серии поджогов. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,5 миллионов рублей. В отношении него возбудили сразу 4 уголовных дела. Возможно, он был пироманом.
ИСТОЧНИК KP.RU