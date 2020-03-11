Убитая горем петербурженка ищет новых хозяев любимой кошке
В сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появилось необычное объявление о поиске новых хозяев для красавицы-кошки. Дело в том, что у владелицы животного серьезно обострилась аллергия на любимицу, с которой она прожила целых 6 лет. Женщина со слезами на глазах приняла решение попрощаться с питомцем.
- Готова пожизненно делить пополам все расходы на содержание. Решение принималось с трудом, не одна бессонная ночь прошла в слезах. Может быть, кто-то ищет ласковую и душевнейшую пушистую подругу? Она красавица и абсолютная умница. 6 лет, привита и стерилизована. Здорова. Отдаю с возможностью ненавязчиво следить за ней, хотя бы с помощью фотографий, - пишет убитая горем хозяйка.
Женщина ходила к аллергологу, который сказал, что никакие таблетки ей не помогут, поскольку они лишь снимут симптомы. Впрочем, многие комментаторы не верят словам хозяйки кошки и обвиняют ее в бессердечности.
Пользователи соцсети встретили в штыки объявление. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
ИСТОЧНИК KP.RU