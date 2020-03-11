Килограммы санкционных продуктов изъяли с прилавков магазина под Выборгом
Бдительные таможенники осмотрели помещения и территории магазина розничной торговли в одном из поселков Выборгского района Ленобласти. На прилавках они нашли множество санкционной продукции, ввоз которой запрещен в Россию. Вне закона оказались следующие продукты: сливочное масло, сыры, колбасные изделия, филе рыбы. Все они находились в упаковке с маркировкой на иностранном языке, где были указаны страны Евросоюза.
Под запрет попали сыры, колбасы, масло и филе рыбы. Фото: sztu.customs.ru
- По результатам мероприятия должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров изъято 11,5 килограмм запрещенной к ввозу продукции. Весь изъятый товар размещен на складе временного хранения и будет передан в уполномоченную организацию для последующего уничтожения в соответствии с российским законодательством, - уведомляет Северо-Западное таможенное управление.
К слову, за 2019 год выборгские таможенники обнаружили и изъяли больше 158 килограммов санкционной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU