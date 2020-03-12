Турбомобиль на огромных колесах нашли у шиномонтажки на Удельной улице

12 Март 2020 2020-03-12T00:31:05+03:00

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Художник Вадим Соловьев, который прославился работами, переносящими Петербург в альтернативную реальность, опубликовал новую зарисовку в своем Instagram. На этот раз творец изобразил возле шиномонтажки на Удельной улице турбомобиль с огромными колесами, работающий на необычном топливе.

- На Удельной жизнь идет своим чередом. На улице тепло, щебечут гм-воробьи, водители меняют зимнюю резину на своих турбомобилях. Кстати, этот советский турбомобиль – прорывная вещь для своего времени! Первая попытка автопрома отказаться от бензина в пользу ядерных микрореакторов. 1956-й год, кажется. Весьма дальновидное решение. Независимость от нефтепродуктов вообще штука полезная, как ни крути, - воображает Соловьев.

Зарисовка альтернативного Петербурга по традиции появилась в Instagram Вадима Соловьева. Фото: instagram.com/solovyewadim

Многие подписчики художника по привычке окунаются в его вселенную и подыгрывают творцу. Получается очень даже забавно.

- У моего деда такая была. Бывает как засосет в турбину гм-голубя на ходу – такой фарш вылетает сзади кому-нибудь в лобовой иллюминатор. В детстве каждый раз смешно было!

- Даа… Уделка… Уделка никогда не меняется.

- Этот 58-го года. Рестайлинг. Фары с щелевыми затворами же!

Напомним, ранее Вадим Соловьев изобразил летающих черепах над Обводным каналом и гигантских грачей, прилетевших в Петербург к началу весны.

ИСТОЧНИК KP.RU