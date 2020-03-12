Больше 50 дольщиков отсудили у застройщика свои квартиры в Металлострое

12 Март 2020 2020-03-12T01:01:31+03:00

Дольщики ждали своих квартир больше 4 лет и по праву хотели получить их в свою собственность. Фото: vk.com/dostroykaizhorapark

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В Колпино вынесли уже больше 50 судебных решений в пользу дольщиков жилого дома на Садовой улице в поселке Металлострой. Люди должны были заселиться в свои квартиры еще 30 декабря 2015 года, но компания «Норманн-Юг» сорвала все мыслимые и немыслимые сроки. Со своей стороны дольщики действовали честно – своевременно и в полном объеме платили, но их кормили пустыми обещаниями.

- ООО «Норманн-Юг» неоднократно направляло истцам уведомления об изменении срока сдачи здания. Дольщики требовали от компании свои квартиры и неустойку за нарушение сроков строительства. Но застройщик не выполнял своих обязательств, - пишет «Мойка78».

Комитет по строительству Петербурга признал граждан, вложивших средства в строительство дома, пострадавшими. Ранее «Комсомолка» писала, что многострадальную многоэтажку все же ввели в эксплуатацию. Однако дольщики обратились в суд, чтобы получить право собственности на квартиры, за которые они отдали немало денег.

Добавим, что Колпинский районный суд продолжает принимать новые иски от пострадавших дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU