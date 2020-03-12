2020-03-12T01:36:14+03:00
Общество

Около 40 тысяч рабочих мест создали в Петербурге в 2019 году

Губернатор обсудил перспективы развития рынка труда в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за прошедший год появилось около 40 тысяч рабочих мест.В Петербурге за прошедший год появилось около 40 тысяч рабочих мест.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За 2019 год в Петербурге создали около 40 тысяч рабочих мест. Любопытной статистикой поделился губернатор Петербурга Александр Беглов во время обсуждения перспектив рынка труда с сотрудниками прядильно-ниточного комбината «Красная нить».

- За 2019 год налог на прибыль промышленных предприятий был снижен с 18% до 17%. Налог на движимое имущество отменен. Введенный инвестиционный налоговый вычет позволяет возвращать до 90% средств на модернизацию производства. Это помогает, например, покупать новое оборудование, - цитируют главу города в пресс-службе Смольного.

Власти заинтересованы в том, чтобы предприятия развивались, ведь они обеспечивают половину налоговых поступлений в городской бюджет. А за этим последует создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Напомним, что в Петербурге растет спрос на представителей рабочих профессий. В лидерах – грузчики, комплектовщики и слесари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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