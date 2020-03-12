Погода в четверг в Петербурге будет облачная и дождливая

12 Март 2020 2020-03-12T07:49:02+03:00

В четверг, 12 марта, в Петербурге будет облачно и до плюс 6 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Необычно теплая и ранняя весна продолжает радовать жителей Петербурга. Однако, Северная столица не была бы таковой без своих традиционных дождей. Утро четверга, 12 марта, как раз началось с мороси, которая активно стучала по крышам и карнизам, напоминая горожанам о том, что, выходя из дома, нужно не забыть прихватить с собой зонтик или надеть непромокаемый плащ.

- В четверг, 12 марта, в Петербурге будет преимущественно облачная погода. Ночью и утром небольшой, местами умеренный дождь. Днем ветер будет дуть с юго-запада, периодически с сильными порывами, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью температура держалась в пределах 2-4 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

Теплая погода в городе пока что сохраняется. Однако уже к выходным изменится. Синоптики прогнозируют, что в Петербурге снова пойдет мокрый снег, а температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU