Пьяный петербуржец на Mercedes помял припаркованную машину и сбежал с места ДТП
В Красном Селе, в Петербурге произошла авария с участием белого фургона Mercedes. Вечером в среду, 11 марта, иномарка ехала по улице Свободы и впечаталась в припаркованную машину. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле, однако пострадавший заметил ДТП и просился в погоню за фургоном.
- По улице Свободы катил фургон белого цвета с пилотом, имевшим признаки САО (состояние алкогольного опьянения, прим.ред.), что стало известно позднее. Гражданин на ровной дороге смог ударить припаркованную автомашину, крепко помяв ей бок и сломав себе подвеску. Поняв, что произошло что-то нештатное, гражданин на раненом фургоне попытался скрыться с места ДТП. К счастью происшествие заметил пострадавший и догнал виновника, - рассказал в социальной сети свидетель.
Когда пострадавший автомобилист догнал «обидчика», водитель фургона вышел из машины и бросился на утек. Позже на место прибыли сотрудники ДПС, которые зафиксировали аварию.
Нашли ли водителя, сбежавшего с места аварии, на данный момент не известно. Ожидается оперативный комментарий от ГИБДД.
В Петербурге пьяный водитель врезался в припаркованную машину и сбежал с места ДТП .
ИСТОЧНИК KP.RU