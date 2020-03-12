2020-03-12T08:08:00+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец на Mercedes помял припаркованную машину и сбежал с места ДТП

Пострадавший автомобилист догнал фургон виновника, но самого мужчину поймать не смог [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель врезался в припаркованное авто и сбежал с места ДТП в Красном СелеПьяный водитель врезался в припаркованное авто и сбежал с места ДТП в Красном СелеФото: СОЦСЕТИ
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В Красном Селе, в Петербурге произошла авария с участием белого фургона Mercedes. Вечером в среду, 11 марта, иномарка ехала по улице Свободы и впечаталась в припаркованную машину. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле, однако пострадавший заметил ДТП и просился в погоню за фургоном.

- По улице Свободы катил фургон белого цвета с пилотом, имевшим признаки САО (состояние алкогольного опьянения, прим.ред.), что стало известно позднее. Гражданин на ровной дороге смог ударить припаркованную автомашину, крепко помяв ей бок и сломав себе подвеску. Поняв, что произошло что-то нештатное, гражданин на раненом фургоне попытался скрыться с места ДТП. К счастью происшествие заметил пострадавший и догнал виновника, - рассказал в социальной сети свидетель.

Когда пострадавший автомобилист догнал «обидчика», водитель фургона вышел из машины и бросился на утек. Позже на место прибыли сотрудники ДПС, которые зафиксировали аварию.

Нашли ли водителя, сбежавшего с места аварии, на данный момент не известно. Ожидается оперативный комментарий от ГИБДД.

В Петербурге пьяный водитель врезался в припаркованную машину и сбежал с места ДТП .

ИСТОЧНИК KP.RU

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