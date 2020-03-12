Жительницу Мурино окатили водой из окна 11 этажа

12 Март 2020 2020-03-12T08:20:50+03:00

Жительница Мурино пожаловалась на соседку, которая вылила на нее воду с высоты 11 этажа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Мурино местная жительница стала жертвой бескультурного поведения горожанки. В среду, 11 марта, женщина рассказала в городской группе в социальной сети, что ее неожиданно облили водой. И не просто в лицо, а с высоты 11 этажа. Это произошло в тот момент, когда она вышла из арки своего дома номер 17 на Воронцовском бульваре.

- А вы говорите, что только дети хулиганят и бросаются из окон домов. Вчера на меня полилась вода из окна 11 этажа, когда я вышла из-под арки своего дома, - анонимно пожаловалась женщина.

Пострадавшая рассказала, что подняла голову и увидела, что из раскрытого окна на 11-м этаже на нее смотрит женщина, «мол, попало или нет».

- Я покрутила ей у виска. Голова исчезла. А ведь взрослые люди, - возмутилась горожанка.

Примечательно, что в соцсети женщине не посочувствовали. Некоторые отметили, что так могли поступить только люди с низким уровнем культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU