Петербуржцам рекомендовали устроить профилактику от коронавируса на работе

12 Март 2020 2020-03-12T08:45:07+03:00

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В связи с тем, что всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, Роспотребнадзор Петербурга в четверг, 12 марта, опубликовал рекомендацию для работодателей по профилактике инфекции на рабочих местах. В первую очередь, специалисты советуют временно воздержаться от командировок, корпоративных мероприятий, а также ограничить заграничные отпуска.

- Работодателям рекомендуется обеспечить сотрудников кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Контролировать температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, - говорится в инструкции надзорного органа.

Также рекомендуется переводить сотрудников, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи заражения инфекцией, на удаленную работу из дома на 14 дней.

Проводить качественную уборку помещений, уделяя внимание дезинфекции всех поверхностей, проветривание каждые два часа, а также применять в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа.

Разумеется, напоминать сотрудникам о том, что необходимо чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU