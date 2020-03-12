Извращенец ублажал себя, подглядывая за маленькими спортсменками в Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T09:24:27+03:00

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Рядом со спортивной школой олимпийского резерва в Петербурге появился извращенец. Вечером в среду, 11 марта, тренер учебного заведения заметила, что у здания ошивается неизвестный мужчина. Он заглядывал в окна, где проходили тренировки у детей, и ублажал себя. Бдительная женщина сразу же вызвала полицию.

- В 18:12 часов на телефон 112 поступил звонок от 33-летней тренера спортивной школы олимпийского резерва № 2, расположенной в доме 31, корпус 3, по улице Подвойского. Женщина рассказала, что у здания находится неизвестный мужчина, который занимается онанизмом, глядя на детей через окна, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции незамедлительно выехал на место, где у здания школы задержал подозреваемого мужчину. Им оказался 38-летний мужчина, проживающий на улице Зосимова. В конце 1990-х он был осужден за кражу, а также привлекался за порчу памятника истории и культуры.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU