Ленобласть «завалит» Петербург огурцами и помидорами

12 Март 2020 2020-03-12T10:29:00+03:00

В Ленобласти построят агрокомплекс для выращивания помидоров и огурцов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Лучшие огурчики и помидорчики - свои. Так, для обеспечения свежей зеленью Санкт-Петербурга, в Ленинградской области появится новый тепличный комплекс мощностью 6,7 тыс. тонн овощей в год.

- Распоряжением губернатора Ленинградской области предоставлен статус масштабного инвестиционного проекта бизнес-плану по созданию в Волосовском районе тепличного комплекса, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Этот статус позволяет инвестору получить необходимые площади в аренду без процедуры торгов, что ускорит реализацию проекта. Под новый агрокомплекс уже подобран участок земли площадью 23,3 гектара в Калитинском сельском поселении.

Здесь инвестор планирует построить теплицы общей площадью 11 гектар. В них в год будут выращивать 3,3 тыс. тонн помидоров, 3,2 тыс. тонн огурцов, а также 200 тонн салата и зелени. Основным рынком сбыта наверняка станет Петербург.

А кроме свежих овощей в Ленобласти появится и 270 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU