2020-03-12T10:29:00+03:00
Общество

Ленобласть «завалит» Петербург огурцами и помидорами

Новый тепличный комплекс появится в Волосовском районе
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти построят агрокомплекс для выращивания помидоров и огурцов.В Ленобласти построят агрокомплекс для выращивания помидоров и огурцов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Лучшие огурчики и помидорчики - свои. Так, для обеспечения свежей зеленью Санкт-Петербурга, в Ленинградской области появится новый тепличный комплекс мощностью 6,7 тыс. тонн овощей в год.

- Распоряжением губернатора Ленинградской области предоставлен статус масштабного инвестиционного проекта бизнес-плану по созданию в Волосовском районе тепличного комплекса, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Этот статус позволяет инвестору получить необходимые площади в аренду без процедуры торгов, что ускорит реализацию проекта. Под новый агрокомплекс уже подобран участок земли площадью 23,3 гектара в Калитинском сельском поселении.

Здесь инвестор планирует построить теплицы общей площадью 11 гектар. В них в год будут выращивать 3,3 тыс. тонн помидоров, 3,2 тыс. тонн огурцов, а также 200 тонн салата и зелени. Основным рынком сбыта наверняка станет Петербург.

А кроме свежих овощей в Ленобласти появится и 270 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24