Восьмиклассники ограбили прохожего на наушники и пачку сигарет на севере Петербурга
В Петербурге задержали двух школьников, которые подозреваются в ограблении прохожего. Утром в среду, 11 марта, в полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что неделей ранее, на него напали двое, когда он возвращался ночью домой. Произошел инцидент у дома 84/3 по проспекту Просвещения.
- Заявитель пояснил, что около 00:30 часов 3 марта к нему подбежали двое парней, применили физическую силу, распылили газовый баллончик и ограбили, после чего сбежали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Правда «улов» грабителей оказался не очень большой: пачка сигарет и наушники. Получив заявление, полиция начала проверку.
В тот же день правоохранители задержали подозреваемых прямо возле того дома, где было совершено нападение. Ими оказались двое 15-летних школьников, ученики восьмого класса. Один из них как раз живет в указанном доме, а второй в деревне Новое Девяткино.
На данный момент информация передана в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU