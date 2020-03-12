Восьмиклассники ограбили прохожего на наушники и пачку сигарет на севере Петербурга

12 Март 2020 2020-03-12T10:29:30+03:00

Восьмиклассники напали на прохожего и украли у него сигареты и наушники Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Малолетние хулиганы набросились на мужчину с кулаками и распылили в его сторону газ из баллончика

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В Петербурге задержали двух школьников, которые подозреваются в ограблении прохожего. Утром в среду, 11 марта, в полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что неделей ранее, на него напали двое, когда он возвращался ночью домой. Произошел инцидент у дома 84/3 по проспекту Просвещения.

- Заявитель пояснил, что около 00:30 часов 3 марта к нему подбежали двое парней, применили физическую силу, распылили газовый баллончик и ограбили, после чего сбежали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правда «улов» грабителей оказался не очень большой: пачка сигарет и наушники. Получив заявление, полиция начала проверку.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемых прямо возле того дома, где было совершено нападение. Ими оказались двое 15-летних школьников, ученики восьмого класса. Один из них как раз живет в указанном доме, а второй в деревне Новое Девяткино.

На данный момент информация передана в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU