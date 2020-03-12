Продавца десятков фейковых аккаунтов от каршеринга задержали в Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T10:55:06+03:00

Подозреваемого поймали в тот момент, когда он пытался сбежать из страны [видео]

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В Петербурге задержали продавца десятков фейковых аккаунтов от каршеринга. Это первый уголовный прецедент в городе. Подозреваемого во вторник, 10 марта, практически сняли с автобуса, когда он пытался бежать из России в другую страну, чтобы скрыться от правосудия. Им оказался 21-летний парень, который уже с 15 лет привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По версии следствия, с июня по октябрь 2019 года подозреваемый зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Персональные данные, по которым парень регистрировал аккаунты, принадлежат людям с разных регионов страны, которые некогда обращались в микрозаймовые организации. Подозреваемый покупал информацию за 500 рублей. Далее он использовал специальные программы, которые не позволяли его идентифицировать, используя фотокопии паспортов и водительских прав своих «клиентов», а также фотоселфи людей на фоне паспорта. Затем через объявления в мессенджере он продавал эти учетные записи пользователям по цене от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе операции выставили засаду по месту проживания подозреваемого в Приморском районе, а также на автовокзале. По оперативной информации, молодой человек приобрел билет в Таллин с перспективой дальнейшего переезда в Германию.

Во время обыска у подозреваемого обнаружены два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, и телефон с мессенджером, содержащим переписки, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время полицейскими проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности данного гражданина. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765954" frameborder="0"></iframe> В Петербурге полиция задержала продавца десятков фейковых аккаунтов от каршеринга, когда тот пытался сбежать из страны.Видео: ГУ МВД по Петербургу

ИСТОЧНИК KP.RU