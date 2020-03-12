За сбыт фальшивых денег полиция поймала 24-летнего жителя Колпино

12 Март 2020 2020-03-12T10:57:34+03:00

За сбыт фальшивок 24-летнему жителю Колпино грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: Лия МУРАДЬЯН

Молодой человек купил 5-тысячные купюры в интернете и рассчитался ими в магазине

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До восьми лет тюрьмы грозит молодому жителю Колпино, которого поймали на сбыте фальшивых денег. 24-летний мужчина по дешевке купил пару пятитысячных купюр в интернете и пошел с ними в магазин.

- 11 марта задержан неработающий, который изобличен в том, что с целью личного и незаконного обогащения приобрел через интернет площадку «Hydra» заведомо поддельные денежные билеты ЦБ РФ, которые сбыл в магазинах при расчете за сигареты и портативную музыкальную колонку, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Оперативники установили, что фальшивки, купленные в интернете, заказчик получил через систему «закладок». Сами купюры были не фабричного качества, а изготовлены на струйном принтере. Тем не менее их удалось сбыть.

Всего полицейские выявили больше 20 подобных случаев на территории Петербурга.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него заведено дело за незаконный оборот поддельных денег. По данной статье ему грозят принудительные работы или до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU