В Курортном районе при чистке канавы нашли скелет человека

12 Март 2020 2020-03-12T11:09:41+03:00

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На человеческие останки наткнулся мужчина, чистивший от мусора канаву в поселке Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга. Поняв, что это не просто косточки, которые закопала собака, а части скелета, работник сообщил в администрацию поселка.

- 11 марта в 11:15 в дежурную часть пришло сообщение от начальника 81 отделения полиции, которому от сотрудника администрации поселка Молодежное поступила информация о том, что у дома 6 по ул. Сочинская при чистке канавы от мусора обнаружены скелетированные останки, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место тут же выехали оперативники, которые выяснили, что всего были найдены фрагменты черепа и кость. Естественно, что по таким скудных фрагментам установить возраст и пол погибшего оказалось невозможно. Останки отправили в морг Елизаветинской больницы, где эксперты постараются определить кем был умерший человек.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU